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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SULTAN PERÇEM

Sultan Perçem

Memleket Partisi
Sultan Perçem
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı