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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMİT ERCAN KARAPEKMEZ

Ümit Ercan Karapekmez

Memleket Partisi
Ümit Ercan Karapekmez
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı