-
Mehmet Par
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Polat
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Metin Okay
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Bedir Kemal
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Minegül Gürses
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
İsa Akdağ
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Furkan Çiftçi
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Osman Sabri Alpfidan
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Oğulcan İpek
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Yeter Saynur Sallı
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Uzbilek
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Ayten Dal
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmethan Ünver
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Mikail Taş
Memleket Partisi
Şanlıurfa