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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATİH BÜYÜKYAĞMUR

Fatih Büyükyağmur

Memleket Partisi
Fatih Büyükyağmur
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı