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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SADİ ERDURAN

Sadi Erduran

Memleket Partisi
Sadi Erduran
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı