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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEP ZELİHA OKTAN

Zeynep Zeliha Oktan

Memleket Partisi
Zeynep Zeliha Oktan
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı