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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİRCAN AVCI

Emircan Avcı

Memleket Partisi
Emircan Avcı
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı