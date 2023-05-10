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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ERDEMLİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ERDEMLİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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ERDEMLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 100,456 | Katılım Oranı: %90.44
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.2948,195 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %25.5522,680 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %16.7214,841 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.542,255 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.75669 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.15134 oy
%100
Seçmen Sayısı: 93,172 | Katılım Oranı: %80.47
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %49.3836,421 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.5735,087 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.052,253 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 52,842 oy 0
Millet İttifakı
%0 32,232 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.52 36,944 oy 0
İyi Parti
%18.5 16,461 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%17.87 15,898 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%16.61 14,778 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.98 3,542 oy 0
Saadet Partisi
%1.12 993 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.42 374 oy 0
Vatan Partisi
%0.19 172 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.19 169 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı