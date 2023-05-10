TOROSLAR SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIYAYLA
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ERDEMLİ
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GÜLNAR
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MEZİTLİ
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MUT
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SİLİFKE
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TARSUS
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞEHİR
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANAMUR
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AYDINCIK
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BOZYAZI
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ÇAMLIYAYLA
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUT
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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