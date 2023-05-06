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ANASAYFA MİLLET İTTİFAKI SİİRT

SİİRT - MİLLET İTTİFAKI

İYİ PARTİ
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BAYKAN
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ERUH
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KURTALAN
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MERKEZ
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PERVARİ
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ŞİRVAN
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TİLLO
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Kaynak: Anadolu Ajansı