Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADİL IŞIK

Adil Işık

Millet Partisi
Adil Işık
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı