Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MENDERES YAKUP ŞEN

Menderes Yakup Şen

Millet Partisi
Menderes Yakup Şen
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı