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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HACI ALİ ÖZDEMİR

Hacı Ali Özdemir

Millet Partisi
Hacı Ali Özdemir
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı