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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET CAN

Mehmet Can

Millet Partisi
Mehmet Can
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı