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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİHAT GÖKMEN

Nihat Gökmen

Millet Partisi
Nihat Gökmen
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı