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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET KISA

Mehmet Kısa

Millet Partisi
Mehmet Kısa
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı