Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET AKINCI

Ahmet Akıncı

Millet Partisi
Ahmet Akıncı
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı