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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM ARSOY

İbrahim Arsoy

Millet Partisi
İbrahim Arsoy
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı