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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURAK DEMİREZEN

Burak Demirezen

Millet Partisi
Burak Demirezen
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı