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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEKİR YAZICI

Bekir Yazıcı

Millet Partisi
Bekir Yazıcı
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı