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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAM TUTAR

Bayram Tutar

Millet Partisi
Bayram Tutar
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı