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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ DUMAN

Mehmet Ali Duman

Millet Partisi
Mehmet Ali Duman
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı