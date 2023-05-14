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Nejat Cebeci
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Zeki Koçak
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Kamil Pınar
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Hulusi Armağan
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Alper Çağrı Cebeci
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Şükrü Kaya
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Nalan Emir
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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İbrahim Karacan
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Basri Çügen
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Ramadan Yavuz
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Emrah Demirgöz
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Fethiye Tuğba Erdem
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
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Halime Tat
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge