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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYKUT ÖZ

Aykut Öz

Millet Partisi
Aykut Öz
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı