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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN HÜSEYİN YILDIZ

Hasan Hüseyin Yıldız

Millet Partisi
Hasan Hüseyin Yıldız
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı