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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN SİVRİ

Osman Sivri

Millet Partisi
Osman Sivri
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı