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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUNCAY EKİNCİ

Tuncay Ekinci

Millet Partisi
Tuncay Ekinci
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı