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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH YAMAN

Abdullah Yaman

Millet Partisi
Abdullah Yaman
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı