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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYKUT KARAÇAY

Aykut Karaçay

Millet Partisi
Aykut Karaçay
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı