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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAFİYE ÇATAL

Safiye Çatal

Millet Partisi
Safiye Çatal
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı