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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEREF CANLI

Şeref Canlı

Milli Yol Partisi
Şeref Canlı
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı