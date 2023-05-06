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ANASAYFA ŞEHİRLER ANTALYA MİLLİ YOL PARTİSİ

ANTALYA - MİLLİ YOL PARTİSİ

Milli Yol
KISALTMA :Milli Yol GENEL BAŞKAN :REMZİ ÇAYIR
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKSU
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ALANYA
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DEMRE
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DÖŞEMEALTI
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ELMALI
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FİNİKE
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GAZİPAŞA
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GÜNDOĞMUŞ
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İBRADI
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KAŞ
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KEMER
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KEPEZ
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KONYAALTI
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KORKUTELİ
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KUMLUCA
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MANAVGAT
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MURATPAŞA
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SERİK
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı