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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENGİZHAN YURTTAŞ

Cengizhan Yurttaş

Milli Yol Partisi
Cengizhan Yurttaş
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Elazığ
Kaynak: Anadolu Ajansı