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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADİR KILINÇAL

Kadir Kılınçal

Milli Yol Partisi
Kadir Kılınçal
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı