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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELİM AKAN

Selim Akan

Milli Yol Partisi
Selim Akan
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı