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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET TURAN TAŞKENT

Ahmet Turan Taşkent

Milli Yol Partisi
Ahmet Turan Taşkent
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı