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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÇAĞLAR KARA

Çağlar Kara

Milli Yol Partisi
Çağlar Kara
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı