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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET CAN KARA

Mehmet Can Kara

Milli Yol Partisi
Mehmet Can Kara
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı