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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞEN ARDA İŞÇİ

Ayşen Arda İşçi

Milli Yol Partisi
Ayşen Arda İşçi
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı