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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EBUBEKİR BİLGİ

Ebubekir Bilgi

Milli Yol Partisi
Ebubekir Bilgi
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı