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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NECMİ TAŞÇI

Necmi Taşçı

Milli Yol Partisi
Necmi Taşçı
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı