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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN YAVUZ

Hakan Yavuz

Milli Yol Partisi
Hakan Yavuz
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı