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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER AĞDOĞAN

Ömer Ağdoğan

Milli Yol Partisi
Ömer Ağdoğan
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı