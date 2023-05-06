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ANASAYFA ŞEHİRLER YALOVA MİLLİ YOL PARTİSİ

YALOVA - MİLLİ YOL PARTİSİ

Milli Yol
KISALTMA :Milli Yol GENEL BAŞKAN :REMZİ ÇAYIR
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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TERMAL
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Açılan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı