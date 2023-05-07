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Muharrem Varlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Ayşe Sibel Ersoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Mustafa İzgioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Firdevs Cingözler
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Alev Ataş
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Uğur Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Bünyamin Avcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Yusuf Baş
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Adem Gündoğan
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Ahmet Reha Yereşen
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Zekeriya Siverekli
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Hakan Uykız
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Atilla Duygun
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Mahmut Tülek
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana
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Tufan Bilen
Milliyetçi Hareket Partisi
Adana