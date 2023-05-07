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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN UYKIZ

Hakan Uykız

Milliyetçi Hareket Partisi
Hakan Uykız
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Adana
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : İLK
  • DOĞUM YILI : 1977
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Adana 28. dönem milletvekili adayı.

Kaynak: Anadolu Ajansı