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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT KARAKURT

Murat Karakurt

Milliyetçi Hareket Partisi
Murat Karakurt
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
  • MESLEĞİ : KAMU İŞÇİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Ankara 1. Bölge 11. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı