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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMMÜHANİ COŞKUN

Ümmühani Coşkun

Milliyetçi Hareket Partisi
Ümmühani Coşkun
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
  • MESLEĞİ : ARAŞTIRMACI YAZAR
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
  • DOĞUM YILI : 1981
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Ankara 2. Bölge 9. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı