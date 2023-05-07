ÖZGEÇMİŞİ

Erkan Haberal, İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisans yaptı. Eğitim, sağlık, medya ve turizm alanlarında yöneticilik yaptı. 3 dönem Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçilerek TBMM İdare Amirliği ve Millî Savunma Komisyon Üyeliği yaptı. 27. Dönemde TBMM İdare Amirliği ve Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Haberal, evli ve 2 çocuk babasıdır.