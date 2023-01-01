Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURHAN UÇAŞ

Burhan Uçaş

Milliyetçi Hareket Partisi
Burhan Uçaş
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Aydın
  • MESLEĞİ : EĞİTİMCİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Aydın 4. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı